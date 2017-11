11 '17 14:31

Διάλεξη του Mark Wilson Jones (Dept. of Architecture & Civil Engineering, University of Bath) με τίτλο «On the Origins of the Architectural Orders». Θα προηγηθεί σύντομη παρουσίαση από τον καθηγητή Μανόλη Κορρέ με θέμα «Το έργο του Mark Wilson Jones».

Η διάλεξη, που θα γίνει στα αγγλικά, πραγματοποιείται στο πλαίσιο σειράς διαλέξεων με τίτλο «Μαθήματα εμβαθύνσεως στην Ιστορία της Αρχιτεκτονικής» που διοργανώνει το Σπουδαστήριο της Ιστορίας της Αρχιτεκτονικής του ΕΜΠ.