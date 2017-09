09 '17 13:43

Εσπερίδα με τίτλο «Τουρισμός για όλους» διοργανώνει το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Σωματείων Ξεναγών (FEG) και το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Προσβάσιμου Τουρισμού (ENAT), με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού.

Οι ομιλίες θα έχουν ως κεντρική ιδέα την προσβασιμότητα στον Ελληνικό Τουρισμό και Πολιτισμό , την ευαισθητοποίηση όλων των εμπλεκομένων φορέων, αλλά και του καθενός από εμάς ξεχωριστά, καθώς και την ενημέρωση για μία τεράστια αγορά που μένει ανεκμετάλλευτη στην Ελλάδα.

Είσοδος ελεύθερη.

Πρόγραμμα

17.00-17.20: Έναρξη-Χαιρετισμοί από την Π. Αδάμ-Βελένη (Προϊσταμένη του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης), και τη Β. Πατουλίδου (Αντιπεριφερειάρχης Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, Πρόεδρος Οργανισμού Τουρισμού Θεσσαλονίκης).

17.20-17.40: «Ο προσβάσιμος τουρισμός είναι το μέλλον του τουρισμού», Ivor Ambrose, Managing Director of the European Network for Accessible Tourism (ENAT).

18.00-18.20: «Ο Καθολικός σχεδιασμός των τουριστικών υποδομών», Κατερίνα Παπαμιχαήλ, Αρχιτέκτονας, ειδική σε θέματα καθολικού σχεδιασμού, Ευρωπαϊκό Δίκτυο για τον Προσβάσιμο Τουρισμό (ΕΝΑΤ).

18.20-18.40: «Εξίσωση ευκαιριών πρόσβασης στον Τουρισμό…. Σχεδιάζοντας χωρίς εμπόδια», Γιώργος Μπαζμαδέλης, υπεύθυνος Διεθνών Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, Τμήματος Τουρισμού Δήμου Θεσσαλονίκης.

18.40-19.00: «Επιμόρφωση ξεναγών και επαγγελματιών του τουρισμού σε θέματα προσβασιμότητας – το παράδειγμα της “T-GUIDE” στην Ευρώπη», Έφη Καλαμπουκίδου, Διπλ. Ξεναγός, Πρόεδρος Δ.Σ. Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Σωματείων Ξεναγών (FEG) και Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξεναγών (ΠΟΞΕΝ), πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια ξεναγών για την Ελλάδα και την Ευρώπη.

19.00-19.20: Συζήτηση.