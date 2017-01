Ένα χρυσό ρόδι από τις Μυκήνες

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Papadimitriou A. / Ulrich Th. / Maran J., 2015. "Bearing the Pomegranate Bearer: A New Wall-Painting Scene from Tiryns. Mycenaean Wall Painting", στο Brecoulaki H. / Davis J.L. / Stocker Sh.R. (επιμ.), Context: New Discoveries, Old Finds Reconsidered, σειρά "Μελετήματα 72", Athens: Institute of Historical Research, Section of Greek and Roman Antiquity (KERA), National Hellenic Research Foundation, σ. 173-211.

Dokos Ch.P. / Chadjikosta Ch.P., 2010. "The road of pomegranate in Eastern Mediterranean region: historical, religious and other context of pomegranate in Cyprus", Κυπριακαί Σπουδαί 74, σ. 31-37. (Greek abstract, «Ο δρόμος του ροδιού στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου: ιστορικές, θρησκευτικές και άλλες πτυχές του ροδιού στην Κύπρο», σ. 37).