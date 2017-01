01 '17 13:16

Διάλεξη του αρχαιολόγου Μιχάλη Γκαζή με τίτλο «Teichos Dymaion. Gateway, harbour, fortress. 5500 years of history at the edge of western Achaea».

Διοργάνωση: Φινλανδικό Ινστιτούτο Αθηνών.