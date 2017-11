11 '17 14:15

Διάλεξη του καθηγητή Jan Driessen (Διευθυντής της Βελγικής Σχολής Αθηνών – Διευθυντής των ανασκαφών στο Σίσι), με τίτλο «The Central-Court Building at Minoan Sissi – New Excavations», και του καθηγητή Roald Docter (Ghent University – Διευθυντής των ανασκαφών στον Θορικό), με τίτλο «Thorikos: results of the intra-site survey on the Velatouri Hill».

Θα ακολουθήσει δεξίωση.

Διοργάνωση: Βελγική Σχολή Αθηνών.