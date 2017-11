Ανθρωπίδες και ελέφαντες στο Πλειστόκαινο

11 '17 14:57

Διάλεξη της Maria Rita Palombo (καθηγήτρια Πανεπιστημίου La Sapienza Ρώμης), και του Eugenio Cerilli (Muzeo Nationale Romano e l’ Area Archeologica di Roma) με τίτλο «Hominins and Elephants in the Pleistocene: a Lesson from the Mediterranean».

Η διάλεξη πραγματοποιείται στο πλαίσιο επιστημονικού σεμιναρίου Παλαιολιθικής Αρχαιολογίας που συνδιοργανώνουν τα Τμήματα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Υπεύθυνες διοργάνωσης: Γεωργία Κουρτέση-Φιλιππάκη (αναπλ. καθηγήτρια Εθνικoύ και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών), Νένα Γαλανίδου (αναπλ. καθηγήτρια Πανεπιστημίου Κρήτης).

Είσοδος ελεύθερη.