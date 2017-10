10 '17 09:29

Ομιλία του δρος Salvatore Vitale (Πανεπιστήμιο Πίζας) και της καθηγήτριας Aleydis Van de Moortel (Πανεπιστήμιο Τενεσσί) με τίτλο «Pottery Consumption and Political Change: Mitrou, East Lokris, and the Palaces of Boeotia circa 1300 to 1190 B.C.» («Κεραμική και πολιτική αλλαγή: Η θέση Μήτρου στην Ανατολική Λοκρίδα και τα ανάκτορα της Βοιωτίας κατά το διάστημα 1300-1190 π.Χ.»). Η ομιλία πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Μυκηναϊκού Σεμιναρίου.

Το Μυκηναϊκό Σεμινάριο είναι συνάντηση αρχαιολόγων και φοιτητών με σκοπό την παρουσίαση και συζήτηση του εν εξελίξει ή πρόσφατου έργου –ερευνών πεδίου και μελετών– στον τομέα των Μυκηναϊκών σπουδών. Οι παρουσιάσεις του Μυκηναϊκού Σεμιναρίου έχουν τη μορφή 45λεπτων εισηγήσεων τις οποίες ακολουθεί συζήτηση.

Το Μυκηναϊκό Σεμινάριο διοργανώνουν οι: Νάγια Πολυχρονάκου-Σγουρίτσα, Ιφιγένεια Τουρναβίτου, Αιμιλία Μπάνου, Αφροδίτη Χασιακού.