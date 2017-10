10 '17 12:22

Διάλεξη του Christoph Schwall (Austrian Academy of Sciences, Institute for Oriental and European Archaeology – OREA) με τίτλο «The gold treasures of Troy: Indicators for the socio-cultural impact of gold and the connectivity of rising elites in the 3rd millennium BC».

Διοργάνωση: Ακαδημία Επιστημών της Αυστρίας, Αυστριακό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Αθηνών.