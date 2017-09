09 '17 11:48

Ομιλία (στα αγγλικά) της καθηγήτριας Rubina Raja (Centre for Urban Network Evolutions – UrbNet, Aarhus University) με τίτλο «On urban network evolutions: The case of the Decapolis city Gerasa in Jordan».

Διοργάνωση: Ινστιτούτο της Δανίας στην Αθήνα.