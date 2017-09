Archaeology Behind the Battle Lines: παρουσίαση της έκδοσης

09 '17 11:01

Παρουσίαση της νέας έκδοσης της Βρετανικής Σχολής Αθηνών Archaeology Behind the Battle Lines. The Macedonian Campaign (1915-19) and its Legacy, των A. Shapland και E. Stefani (επιμ.).

Η έκδοση αποτελεί τα πρακτικά του ομότιτλου συνεδρίου που ήταν καρπός συνεργασίας του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης με το Βρετανικό Μουσείο και πραγματοποιήθηκε το 2013 στο Λονδίνο.

Θα μιλήσουν οι: Πολυξένη Αδάμ-Βελένη (Διευθύντρια Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης), John Bennet (Διευθυντής Βρετανικής Σχολής Αθηνών), Στέλιος Ανδρέου (Καθηγητής Προϊστορικής Αρχαιολογίας, ΑΠΘ), Κώστας Κωτσάκης (Καθηγητής Προϊστορικής Αρχαιολογίας ΑΠΘ), Alan Wakefield (Πρόεδρος της Salonika Campaign Society και μέλος της Βρετανικής Επιτροπής Στρατιωτικής Ιστορίας), Ken Wardle (Λέκτορας Κλασικών Σπουδών και Αρχαιολογίας, Πανεπιστήμιο Birmingham).

Συνδιοργάνωση: Βρετανικό Μουσείο – Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης.

Είσοδος ελεύθερη.