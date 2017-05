05 '17 11:49

Συνέδριο με τίτλο «Byzantine water and engineering in Constantinople and Thessaloniki: new results and approaches» («Βυζαντινά συστήματα ύδρευσης στην Κωνσταντινούπολη και τη Θεσσαλονίκη: νέα δεδομένα και προσεγγίσεις») συνδιοργανώνουν το Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Στη Θεσσαλονίκη και την Κωνσταντινούπολη σώζονται κατάλοιπα εκτενών συστημάτων ύδρευσης. Αυτού του είδους οι υποδομές της Υστερορωμαϊκής και Βυζαντινής περιόδου παραμένουν σε μεγάλο βαθμό άγνωστες στους μελετητές της αρχαίας και μεσαιωνικής πολεοδομίας και μηχανικής. Πρόσφατες έρευνες διεπιστημονικού χαρακτήρα έχουν συμβάλει στην καλύτερη κατανόηση των αστικών αυτών υποδομών. Στόχος του συνεδρίου είναι η συγκέντρωση και κοινοποίηση των πρόσφατων ευρημάτων της έρευνας σχετικά με τα μεγάλα επιτεύγματα των Βυζαντινών μηχανικών.

Οι ανακοινώσεις θα γίνουν στα αγγλικά με ταυτόχρονη διερμηνεία στα ελληνικά. Το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού είναι υποστηρικτής της εκδήλωσης.

Το συνέδριο συνοδεύεται από έκθεση ανακοινώσεων τοίχου με θέμα «Water Supply and Sewage in Byzantine and Post-byzantine Thessaloniki and Constantinople» («Ύδρευση και αποχέτευση στη Θεσσαλονίκη και την Κωνσταντινούπολη κατά τους βυζαντινούς και μεταβυζαντινούς χρόνους») που θα φιλοξενηθεί στο Αίθριο του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού, 20 Μαΐου-18 Ιουνίου 2017.

Το πρόγραμμα του συνεδρίου