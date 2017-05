Ρωμαϊκή επίδραση στην ελληνική πόλη

05 '17 11:31

Διάλεξη του καθηγητή John Bintliff (Leiden University και University of Edinburgh) με τίτλο «The Roman Impact on Town and Country in Greece: Τowards a Νew Synthesis».

Η ομιλία εντάσσεται στον Κύκλο Ομιλιών «Ρωμαϊκό Σεμινάριο» που διοργανώνουν το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, η Ελβετική Αρχαιολογική Σχολή Αθηνών, το Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Αθηνών και το Μουσείο Μπενάκη.

Οργανωτική Επιτροπή: Francesco Camia (Sapienza University of Rome), Valentina Di Napoli (ESAG), Σταύρος Βλίζος (Ιόνιο Πανεπιστήμιο), Δημήτρης Γρηγορόπουλος, Βασίλης Ευαγγελίδης (ΥΠΑIΘ), Dylan Rogers (ASCSA).