05 '17 15:05

Διάλεξη της δρος Εβίτας Καλογηροπούλου (Μεταδιδακτορική ερευνήτρια, Τμήμα Αρχαιολογίας, ΑΠΘ) με τίτλο «Cooking Up the Greek Neolithic: the Case of Cooking Facilities in Western Macedonia».

Η διάλεξη πραγματοποιείται στο πλαίσιο της σειράς σεμιναρίων Fitch-Wiener που διοργανώνει η Βρετανική Σχολή σε συνεργασία με την Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα.