05 '17 12:20

Διάλεξη του Richard Janko (Gerald F. Else Distinguished University Professor of Classical Studies Department of Classical Studies University of Michigan, Ann Arbor) με θέμα «Ο Πάπυρος του Δερβενίου. Καινούργιες φωτογραφίες – Καινούργιες γνώσεις».

Ο Πάπυρος του Δερβενίου που βρέθηκε ΒΔ της Θεσσαλονίκης το 1962, είναι το πιο παλιό ευρωπαϊκό βιβλίο που υπάρχει. Περιέχει μία θεογονία του Ορφέα που χρησιμοποιήθηκε στα Διονυσιακά μυστήρια, και μιλάει επίσης για την προσωκρατική φιλοσοφία και για τα ιερά των Ερινύων. Γράφηκε, όπως φαίνεται, στην Αθήνα του Σωκράτους. Μια καινούργια μέθοδος φωτογράφησης μας δίνει περισσότερες γνώσεις για το μυστηριώδες κείμενο που κρύβει.

Είσοδος ελεύθερη.