04 '17 10:19

Το έργο του Ολλανδικού Ινστιτούτου Αθηνών (ΝΙΑ) κατά το έτος 2016 θα παρουσίασει ο διευθυντής του, δρ Winfred van de Put.

Θα ακολουθήσει διάλεξη του καθηγητή Vladimir Stissi (University of Amsterdam) με τίτλο «Survey, city and polis: towards new settlement typologies for early historical Greece?».

Περίληψη της διάλεξης (στα αγγλικά)