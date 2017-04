04 '17 14:07

Διάλεξη του Alessandro Pierattini (επίκουρος καθηγητής, Notre Dame School of Architecture) με τίτλο «The temple before the order. Origins of Greek temple architecture».

Η διάλεξη πραγματοποιείται στο πλαίσιο σειράς διαλέξεων με τίτλο «Μαθήματα εμβαθύνσεως στην Ιστορία της Αρχιτεκτονικής» που διοργανώνει το Σπουδαστήριο της Ιστορίας της Αρχιτεκτονικής του ΕΜΠ.