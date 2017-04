04 '17 12:55

Ημερίδα περιβαλλοντικής αρχαιολογίας με τίτλο «The significance of space through natural and cultural changes» («Η πρόσληψη του χώρου μέσα από φυσικές και πολιτισμικές αλλαγές») διεξάγεται στο πλαίσιο της συνεργασίας της Ομάδας Περιβαλλοντικής Αρχαιολογίας του ΕΚΠΑ και του Ομότιμου Καθηγητή, Μιχαήλ Σκούλλου, Προέδρου του MIO-ECSDE (Μεσογειακό Γραφείο Πληροφόρησης για το Περιβάλλον, τον Πολιτισμό και την Αειφόρο Ανάπτυξη), Διευθυντή της Έδρας και του Δικτύου UNESCO στο ΕΚΠΑ, Διαχείρισης και Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη στη Μεσόγειο.

Η έννοια του «χώρου» είναι ανθρωπογενής και ανθρωποκεντρική. Ο χώρος μεταβάλλεται ανάλογα με τις φυσικές αλλαγές που συμβαίνουν στο περιβάλλον, όπως για παράδειγμα με την αλλαγή του επιπέδου της θαλάσσιας στάθμης, με την έκρηξη των ηφαιστείων, με τις κλιματολογικές αλλαγές κ.λπ. Ο χώρος μεταβάλλεται επίσης και από τον άνθρωπο, που από την αρχή της ύπαρξής του προσπάθησε να προσαρμοστεί και να προσαρμόσει το περιβάλλον στις υλικές και ιδεολογικές, πνευματικές ανάγκες του. Η πρόσληψη του χώρου, όπως διαμορφώνεται μέσα από τις εκάστοτε φυσικές και πολιτισμικές αλλαγές, είναι ένα σύνθετο θέμα προς μελέτη και επίλυση από τον αρχαιολόγο-ανασκαφέα.

Την ημερίδα μπορούν να παρακολουθήσουν όλοι όσοι έχουν ανάλογο επιστημονικό ενδιαφέρον αφού δηλώσουν συμμετοχή ηλεκτρονικά στο e-mail: katerina8anou@gmail.com

Οι θέσεις είναι περιορισμένες και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Στους συμμετέχοντες, παρέχεται βεβαίωση συμμετοχής-παρακολούθησης.

Το πρόγραμμα της ημερίδας