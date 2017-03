03 '17 11:39

Διάλεξη του δρος J.A. MacGillivray (Ανασκαφές Παλαικάστρου, Βρετανική Σχολή Αθηνών) με τίτλο «Reconsidering the Middle Minoan Pottery at Phylakopi in Melos» («Επανεξέταση της μινωικής κεραμικής από τη Φυλακωπή της Μήλου»).

Η διάλεξη πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Κυκλαδικού Σεμιναρίου της Αρχαιολογικής Εταιρείας που διοργανώνει η Μαρίζα Μαρθάρη.