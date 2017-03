03 '17 14:15

Διάλεξη του δρος Στέλιου Λεκάκη (McCord Centre – Newcastle University) με τίτλο «The dark matter of Spinalonga; Perceptions, interpretations and abuses of a troubled past».

Διοργάνωση: Ιρλανδικό Ινστιτούτο Ελληνικών Σπουδών στην Αθήνα.