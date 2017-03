03 '17 12:52

Διάλεξη της Cristina Dondi (Oakeshott Senior Research Fellow in the Humanities, Lincoln College, University of Oxford, Secretary of the Consortium of European Research Libraries – CERL) με τίτλο «Visualising 500 Years of Circulation of Greek Incunabula in European and American Collections».

Διοργάνωση: Γεννάδειος Βιβλιοθήκη.