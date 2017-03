Ανταλλαγή χρημάτων στην αρχαία Ελλάδα

03 '17 11:11

Διάλεξη του Alain Breton (Πανεπιστήμιο του Σικάγο) με τίτλο «The Logic of Money Exchange in the Ancient Greek World».

Η διάλεξη πραγματοποιείται στο πλαίσιο των Νομισματικών Συναντήσεων που συνδιοργανώνονται από τη Βελγική Σχολή Αθηνών (EBSA), τη Γαλλική Σχολή Αθηνών (EFA), το Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Αθηνών (DAI) και το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Σκοπός των συναντήσεων είναι να προβάλουν τη δυναμική της νομισματικής έρευνας στην Ελλάδα τονίζοντας τους δεσμούς που συνδέουν τη νομισματική με τις συγγενείς επιστήμες της ιστορίας και της αρχαιολογίας.