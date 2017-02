02 '17 10:27

Διάλεξη της Maria A. Liston (University of Waterloo, ON, Καναδάς), με τίτλο «Deviant Burial and the Dangerous Dead in Ancient Athens» («Αποκλίνουσες ταφές και επικίνδυνοι νεκροί στην Αρχαία Αθήνα»).

Η διάλεξη, που θα δοθεί στα αγγλικά, πραγματοποιείται στο πλαίσιο των Αιγαιακών Διαλέξεων που διοργανώνει ο «Αιγεύς – Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας» σε συνεργασία με το Σουηδικό Ινστιτούτο Αθηνών.