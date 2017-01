01 '17 10:39

Διάλεξη από τους δρες Floyd McCoy και Tatyana Novikova (University of Hawaii at Manoa και Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών), με τίτλο «Tsunami and the LBA Eruption of Thera».

Διοργάνωση: Καναδικό Ινστιτούτο στην Ελλάδα.