01 '17 10:33

Διάλεξη της δρος Maria Liston (Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Ανθρωπολογίας, Πανεπιστήμιο του Waterloo), με τίτλο «Murder in the Agora: Violent Death and Illicit Burial in Ancient Athens».

Διοργάνωση: Καναδικό Ινστιτούτο στην Ελλάδα.