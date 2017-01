01 '17 12:38

Διάλεξη της Laetitia Phialon (Δρ Αρχαιολογίας, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) με θέμα «Funerary landscapes in Middle Helladic and Early Mycenaean Central Greece: an update» («Ταφικά τοπία της μεσοελλαδικής και πρώιμης μυκηναϊκής κεντρικής Ελλάδας: νέα ερευνητικά δεδομένα»).

Η διάλεξη, που θα δοθεί στα αγγλικά, πραγματοποιείται στο πλαίσιο των Αιγαιακών Διαλέξεων που διοργανώνει ο «Αιγεύς – Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας» σε συνεργασία με το Σουηδικό Ινστιτούτο Αθηνών.