Παλαιολιθική περίοδος στη βόρεια Βαλκανική και στη λεκάνη του Μέσου Δούναβη

01 '17 10:49

Διάλεξη του Janusz K. Kozlowski, Καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Jagiellonian της Κρακοβίας (Πολωνία), με τίτλο «The Middle/Upper Paleolithic transition in the Northern Balkans and the Middle Danubian Basin» («Η μετάβαση από τη Μέση στην Ανώτερη Παλαιολιθική στη βόρεια Βαλκανική και στη λεκάνη του Μέσου Δούναβη»).

Η διάλεξη πραγματοποιείται στο πλαίσιο επιστημονικού σεμιναρίου Παλαιολιθικής Αρχαιολογίας που συνδιοργανώνουν τα Τμήματα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Υπεύθυνες διοργάνωσης: Γεωργία Κουρτέση-Φιλιππάκη (αναπλ. καθηγήτρια Εθνικoύ και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών), Νένα Γαλανίδου (αναπλ. καθηγήτρια Πανεπιστημίου Κρήτης).

Είσοδος ελεύθερη.