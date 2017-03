03 '17 13:34

Παρουσίαση του Έργου του Καναδικού Ινστιτούτου στην Ελλάδα την περίοδο 2016-2017 από τον διευθυντή του, καθηγητή David W. Rupp.

Θα ακολουθήσει διάλεξη του καθηγητή Rodney Fitzsimons (Trent University) με τίτλο «It Takes More Than a Village to Raise a House: Labour Investment, Urbanisation, and the Socio-Political Landscape of Archaic Crete».