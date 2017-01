01 '17 13:07

Διάλεξη του δρος Jamieson C. Donati (Institute for Mediterranean Studies) με τίτλο «Town-Planning in the Peloponnese: New Evidence from Remote Sensing and Geophysical Surveys at Elis, Heraia, and Mantinea».

Διοργάνωση: Φινλανδικό Ινστιτούτο Αθηνών.