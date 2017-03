03 '17 13:23

Η Ετήσια Συνέλευση του Σουηδικού Ινστιτούτου Αθηνών. Η Διευθύντριά του, Jenny Wallensten, θα παρουσιάσει το έργο του Ινστιτούτου το 2016.

Θα ακολουθήσει διάλεξη της καθηγήτριας Gunnel Ekroth (Πανεπιστήμιο της Ουψάλα) με τίτλο «To burn it all. The use of holocaustic sacrifices in ancient Greek religion».

Θα ακολουθήσει δεξίωση στο Σουηδικό Ινστιτούτο Αθηνών (Μητσαίων 9).