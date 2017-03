03 '17 13:48

Διάλεξη του καθηγητή Παύλου Καλλιγά (Διευθυντής Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών) με τίτλο «Honey from Hymettus: Platonic Philosophy in the Cave of Pan?» («Μέλι από την Υμηττό: Πλατωνική Φιλοσοφία στο Σπήλαιο του Πανός;»).

Το σπήλαιο της Βάρης, αφιερωμένο στον θεό Πάνα, στις Νύμφες και τον Απόλλωνα κατά την Κλασική περίοδο, συνδέεται με τη βιογραφία του Πλάτωνα ήδη από τα πρώτα χρόνια της ζωής του. Φαίνεται να έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον των Αθηναίων Νεοπλατωνιστών του 4ου αιώνα μ.Χ. και πιθανότατα να έχει χρησιμοποιηθεί από αυτούς για την παρουσίαση διαφόρων τελετών κοσμικού συμβολισμού έως την οριστική του εγκατάλειψη υπό την επιρροή του θριαμβεύοντος Χριστιανισμού.

Διοργάνωση: Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα.