05 '17 13:07

Διάλεξη της Lucy Lawrence (University of Sheffield & Richard Bradford McConnell Student, BSA) με τίτλο «Dental microwear: exploring the diet and management of sheep and goats in Neolithic Greece».

H διάλεξη εντάσσεται στα Upper House Seminars της Βρετανικής Σχολής Αθηνών.