Κλασική Κύπρος

Διεθνές συνέδριο κυπριακής αρχαιολογίας με τίτλο «Classical Cyprus» διοργανώνει το Ινστιτούτο Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου του Γκρατς στην Αυστρία. Στο πλαίσιο του συνεδρίου θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα των νέων ερευνών και ανασκαφών που αφορούν την Κλασική περίοδο (π. 480-300 π.Χ.) στην Κύπρο.

Οργανωτική επιτροπή: Maria Christidis (University of Graz), Antoine Hermary (Université d’Aix-Marseille), Gabriele Koiner (University of Graz), Fritz Mitthof (University of Vienna), Anja Ulbrich (Ashmolean Museum, Oxford).

Θεματικές του συνεδρίου

Επαφές, επιρροές, ανταλλαγές, εμπόριο (Αθήνα, Ανατολική Ελλάδα, Περσία κ.λπ.).

Πόλεις-Βασίλεια: Διοίκηση, κατοικίες, εικονογραφία, νομισματική, ιστορία βασιλείων και κατάλυσή τους.

Κοινωνία: Δημόσιος και ιδιωτικός βίος.

Θρησκεία: Ιερά, λατρεία, αναθήματα.

Κατοίκηση: τύποι οικιών, αρχιτεκτονική, δημόσια κτίρια.

Ταφές: Τυπολογία, ταφικές στήλες, ταφικές πρακτικές.

Μεμονωμένα αντικείμενα: κεραμική, γλυπτική κ.λπ.

Ιστορικές και πολιτιστικές συνθήκες στην Αρχαϊκή Κύπρος και επιδράσεις στην Ελληνιστική Κύπρο.

Ψηφιοποίηση αρχαίας πολιτιστικής κληρονομιάς, μέθοδοι, αρχαιομετρία.

