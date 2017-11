Η έρευνα πεδίου στον Ανάβλοχο Κρήτης

11 '17 10:26

Διάλεξη της Florence Gaignerot-Driessen (Humboldt research fellow at the University of Heidelberg/EFA/ CNRS Archéorient/Aegis) με τίτλο «Ζωή, θάνατος και προσευχή σε μια ορεινή θέση της Ύστερης Εποχής του Χαλκού – Πρώιμης Εποχής του Σιδήρου: προκαταρκτικά αποτελέσματα της αρχαιολογικής έρευνας πεδίου στον Ανάβλοχο Κρήτης κατά τα έτη 2015-2017»

Η διάλεξη, που θα δοθεί στα αγγλικά, πραγματοποιείται στο πλαίσιο των Αιγαιακών Διαλέξεων που διοργανώνει ο «Αιγεύς – Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας» σε συνεργασία με το Σουηδικό Ινστιτούτο Αθηνών.