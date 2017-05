05 '17 10:49

Η ετήσια συνάντηση της Βελγικής Σχολής Αθηνών, στη διάρκεια της οποίας ο καθηγητής Jan Driessen, ∆ιευθυντής της Σχολής, θα παρουσιάσει τα πεπραγμένα του 2016. Ο καθηγητής Driessen θα εστιάσει στα νέα ευρήματα των ανασκαφών που διενεργήθηκαν στον Θορικό του Λαυρίου, στην Ίτανο και στο Σίσι της Κρήτης, καλύπτοντας όλες τις περιόδους, από τη Μεσοελλαδική έως την Κλασική.

Θα ακολουθήσει διάλεξη της δρος Annie Verbanck-Piérart (Επιμελήτρια του Τμήματος Ελληνικών και Ρωμαϊκών Αρχαιοτήτων στο Royal Museum of Mariemont, Βέλγιο) με θέμα «Ἀνδρὸς εὔχειρος τέχνη. Attic Potters and Painters at their best: words, pictures, status».