03 '17 10:31

Παρουσίαση του Έργου της Αμερικανικής Σχολής Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα κατά το 2016 από τον Διευθυντή της Σχολής, καθηγητή James C. Wright.

Θα ακολουθήσει διάλεξη με θέμα «The Pastness of the Past: A personal view of archaeology».