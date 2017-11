Ζωή, θάνατος και προσευχή… στον Ανάβλοχο

Ο Ανάβλoχος είναι μια ασβεστολιθική κορυφή με ΒΔ-ΝΑ προσανατολισμό μήκους 5 χλμ, εκτεινόμενη πάνω από το χωριό Βραχάσι στο νομό Λασιθίου. Κατοικήθηκε κυρίως από τους ύστερους μινωικούς έως τους πρώιμους αρχαϊκούς χρόνους.

Το 1931 ο Pierre Demargne ανέσκαψε αποσπασματικά και σε σύντομο χρονικό διάστημα έναν οικισμό, ένα νεκροταφείο, καθώς και έναν λατρευτικό αποθέτη. Το 2015-2016, η Γαλλική Σχολή Αθηνών διεξήγαγε μια αρχαιολογική, τοπογραφική και γεωμορφολογική έρευνα της οροσειράς, προκειμένου να επανεξετάσει τα κατάλοιπα που ερεύνησε ο Demargne και να δώσει πληρέστερη και ακριβέστερη εικόνα της αρχαίας εγκατάστασης.

Με βάση τα αποτελέσματα, πραγματοποιήθηκαν το καλοκαίρι του 2017 ανασκαφές στο πλαίσιο ενός νέου πενταετούς προγράμματος. Ήρθε στο φως ένα ιερό με θρανίο πάνω από τον αποθέτη που είχε εντοπίσει ο Demargne, ενώ παράλληλα βρέθηκαν δύο νέες λατρευτικές αποθέσεις στη βορειοδυτική κορυφή, καθώς και μια ομάδα τάφων στο νεκροταφείο.

Τα προκαταρκτικά αποτελέσματα της αρχαιολογικής έρευνας πεδίου στον Ανάβλοχο Κρήτης κατά τα έτη 2015-2017 θα παρουσιάσει η Florence Gaignerot-Driessen (Humboldt research fellow at the University of Heidelberg /EFA / CNRS Archéorient / Aegis) σε διάλεξή της με τίτλο «Ζωή, θάνατος και προσευχή σε μια ορεινή θέση της Ύστερης Εποχής του Χαλκού – Πρώιμης Εποχής του Σιδήρου».

Η διάλεξη, που θα δοθεί στα αγγλικά, θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 10 Νοεμβρίου 2017, ώρα 19:00, στο Σουηδικό Ινστιτούτο Αθηνών (Μητσαίων 9, σταθμός μετρό Ακρόπολη) και εντάσσεται στο πλαίσιο των Αιγαιακών Διαλέξεων που διοργανώνει ο «Αιγεύς – Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας» σε συνεργασία με το Σουηδικό Ινστιτούτο Αθηνών.