Ο Κριστιάν Ντιόρ στο Μουσείο Τέχνης του Ντένβερ

Η 70χρονη ιστορία του οίκου υψηλής ραπτικής Κριστιάν Ντιόρ, με τις δημιουργίες του ίδιου του Γάλλου μόδιστρου έως τις τωρινές της διευθύντριας δημιουργικού, Μαρία Γκράτσια Κιουρί, θα αναβιώσει σε αναδρομική έκθεση που διοργανώνεται τον Νοέμβριο του 2018 στο Μουσείο Τέχνης του Ντένβερ.

Την έκθεση «Dior: From Paris to the World» (Dior: Από το Παρίσι στον Κόσμο) επιμελείται η Φλόρενς Μιούλερ, ιστορικός μόδας και τέχνης, έφορος του Avenir Foundation of Textile Art and Fashion (Ίδρυμα Τέχνης της Κλωστοϋφαντουργίας και Μόδας) και θα παρουσιαστεί από τις 18 Νοεμβρίου 2018 έως τις 3 Μαρτίου του 2019.

«Η καλλιτεχνική αντίληψη υπήρξε ανέκαθεν βασικός παράγοντας της επιτυχίας του Dior στη δημιουργία παγκόσμιας κληρονομιάς για τον γαλλικό «haute couture οίκο»» δήλωσε η Μιούλερ. «Όλοι οι διευθυντές δημιουργικού το έχουν επιτύχει κατά τη διάρκεια της θητείας τους και μέσω των οραμάτων τους. Οι επισκέπτες θα είναι μάρτυρες αυτής της επιτυχίας μέσω των θεματικών τμημάτων της έκθεσης και θα αρχίσουν επίσης να κατανοούν πώς συνέβαλε η αμερικανική ήπειρος στο επίτευγμα του οίκου για διάστημα επτά δεκαετιών» σημείωσε, σύμφωνα με το WWD.

Στην έκθεση περιλαμβάνονται 150 φορέματα υψηλής ραπτικής, καθώς και πρωτότυπα σκίτσα, βίντεο, αξεσουάρ, φωτογραφίες και άλλο υλικό από τα αρχεία Dior. Εκτός από τον σχεδιασμό και την ένδυση η έκθεση «Dior: From Paris to the World» θα παρουσιάσει τους δημιουργικούς διευθυντές που συνθέτουν την ιστορία του οίκου, από τον ιδρυτή του Christian Dior (1946-1958) έως τον Yves Saint Laurent (1958-1960), τον Marc Bohan (1961-1989), τον Gianfranco Ferre (1989-1996), τον John Galliano (1997-2011), Raf Simons (2012-2015) και Chiuri (2016-μέχρι σήμερα).

Η έκθεση θα φωτίζει τη διεθνή επιρροή του brand που διέσχισε ηπείρους, με επίκεντρο την παρουσία του οίκου στη Βόρεια και Νότια Αμερική. Κομμάτια από τη συλλογή Dior Heritage που έχουν παρουσιαστεί στο Παρίσι, αλλά δεν είναι ευρέως γνωστά στις ΗΠΑ, περιλαμβάνονται επίσης στην έκθεση.