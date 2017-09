Γυναικεία ταφή στην περιοχή Λεχ, νότια του Άουγκσμπουργκ της Γερμανίας. Φωτ.: © Stadtarchäologie Augsburg/The Max Planck Institute for the Science of Human History.

09 '17 12:52

Στην Ευρώπη, πριν από 4.000 χρόνια, οι γυναίκες ταξίδευαν σε μακρινά μέρη

Και οι άντρες κάθονταν στο σπίτι

Περιπλανώμενοι πολεμιστές και ήσυχες νοικοκυρές; Μπορεί να συνέβαινε και το αντίστροφο στη δυτική Ευρώπη πριν από περίπου 4.000 χρόνια, στο τέλος της Εποχής του Λίθου και στην αρχή της Εποχής του Χαλκού, σύμφωνα με μια νέα γερμανική επιστημονική έρευνα, που δείχνει τις γυναίκες να τριγυρνάνε σε μακρινές αποστάσεις και τους άντρες να προτιμούν τη… γειτονιά τους. Οι επιστήμονες εξέτασαν γενετικά και αρχαιολογικά στοιχεία από 84 άτομα (πολλά ήταν μέλη ίδιων οικογενειών) που είχαν πεθάνει μεταξύ του 2500 και του 1650 π.Χ. στην περιοχή Λεχ, νότια του Άουγκσμπουργκ της Γερμανίας. Διαπιστώθηκε ότι περιέργως η πλειονότητα των γυναικών προερχόταν από άλλες περιοχές, ενώ οι άντρες από τα γύρω μέρη. Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον Φίλιπ Στοκχάμερ του Πανεπιστημίου Λούντβιχ Μαξιμίλιανς του Μονάχου, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό της Εθνικής Ακαδημίας Επιστημών των ΗΠΑ (PNAS), εκτιμούν ότι η κινητικότητα μεμονωμένων γυναικών στο χώρο ήταν ένα όχι τοπικό αλλά εκτεταμένο φαινόμενο στην Κεντρική Ευρώπη για μια περίοδο τουλάχιστον 800 ετών ανάμεσα στις Εποχές του Λίθου και του Χαλκού. Ενώ οι γυναίκες ταξίδευαν σε μακρινά μέρη, σε αποστάσεις 300 έως 500 χιλιομέτρων από τη γενέτειρά τους, οι άντρες συνήθως παρέμεναν στον τόπο καταγωγής τους. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι έχει υποτιμηθεί ο σημαντικός ρόλος που έπαιξαν οι γυναίκες για την ανταλλαγή ιδεών και πολιτισμικών αντικειμένων, ενθαρρύνοντας έτσι την υιοθέτηση και την εξάπλωση τεχνολογικών καινοτομιών. «Όλοι ξέρουμε τις ιστορίες για τους άντρες πολεμιστές που πολεμούσαν και έφερναν τροφή στην οικογένεια, ενώ οι γυναίκες και τα παιδιά έμεναν στο σπίτι. Όμως φαίνεται πως τα πράγματα ήταν αρκετά διαφορετικά. Η μελέτη μας δείχνει ότι σχεδόν κανένας άντρας δεν ταξίδευε, ενώ αντίθετα δύο στις τρεις γυναίκες το έκαναν» δήλωσε ο Στοκχάμερ.