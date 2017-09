Ιστορίες παιχνιδιών στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης / Toy Stories in the Archaeological Museum of Thessaloniki, κείμενα-επιμέλεια: Ευαγγελία Τσαγκαράκη / Ευμορφία Τσιαμάγκα / Στυλιανή Μαντικού, εικονογράφηση-γραφιστική επιμέλεια: Ρωξάνη Βλαχοπούλου, έκδ. Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 2017, σελ. 32. ISBN 978-960-9621-25-0

Ένα συνοπτικό και συνάμα διασκεδαστικό εκπαιδευτικό έντυπο για τα αρχαία παιχνίδια, βασισμένο σε εκθέματα του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης. Ήρωας της ιστορίας ο μικρός Δημήτρης, ο οποίος στη διάρκεια μιας εκπαιδευτικής επίσκεψης με το σχολείο του στο μουσείο, παρασύρεται από ένα «παιχνίδι της φαντασίας» του, «ταξιδεύει» στο μακρινό παρελθόν και γνωρίζει τα αρχαία παιχνίδια…

Δίγλωσση έκδοση (ελληνικά/αγγλικά).