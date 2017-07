Ένα γκράφιτι του Banksy είναι το πιο αγαπημένο έργο των Βρετανών

Το γκράφιτι του διάσημου καλλιτέχνη του δρόμου Banksy, το οποίο δείχνει ένα μικρό κορίτσι την ώρα που αφήνει ελεύθερο ένα μπαλόνι σε σχήμα καρδιάς, αναδείχθηκε το έργο τέχνης που προτιμούν περισσότερο οι Βρετανοί, σύμφωνα με δημοσκόπηση που δόθηκε πρόσφατα στη δημοσιότητα και διεξήχθη σε δείγμα 2.000 ερωτηθέντων.

«Το κορίτσι με το μπαλόνι» που ο Βρετανός καλλιτέχνης αποτύπωσε με στένσιλ πάνω στην πρόσοψη ενός καταστήματος στο Σόρντιτς, μια συνοικία του ανατολικού Λονδίνου, το 2002, ήρθε πρώτο στην κατάταξη ανάμεσα στα 20 καλύτερα βρετανικά έργα τέχνης. Το γκράφιτι αφαιρέθηκε από τον τοίχο του μαγαζιού και πωλήθηκε σε δημοπρασία το 2014 αντί 500.000 στερλινών (σχεδόν 560.000 ευρώ).

Η ελαιογραφία «Το κάρο του σανού» του Τζον Κόνσταμπλ (1821) κατέλαβε τη δεύτερη θέση, ενώ ακολουθεί τρίτος ο πίνακας «The Singing Butler» (1992) του Τζακ Βετριάνο. Το λάδι σε καμβά «The Fighting Temeraire» (1839) του Τζόζεφ Μάλορντ Ουίλιαμ Τέρνερ, που παρουσιάζει ένα πολεμικό πλοίο που ρυμουλκείται στον Τάμεση, έρχεται τέταρτο στις προτιμήσεις των Βρετανών.

Τρία εξώφυλλα δίσκων περιλαμβάνονται στον κατάλογο με τα 20 καλύτερα βρετανικά έργα τέχνης. Πρόκειται για τα εξώφυλλα του δίσκου «Sgt Pepper» των Beatles του εικαστικού Πίτερ Μπλέικ, του «Dark Side of the Moon» των Pink Floyd που σχεδίασαν η ομάδα τέχνης Hipgnosis και ο Τζoρτζ Χάρντι, καθώς και το εξώφυλλο του «Never Mind the Bollocks» των Sex Pistols που φιλοτέχνησε ο Τζέιμι Ριντ.