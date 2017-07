Πάνος Βαλαβάνης, Ο λόφος με τα κρυμμένα μυστικά: Το χρονικό μιας φανταστικής ανασκαφής, εικονογράφηση: Άντα Γανώση, ασκήσεις-παιχνίδια: Μαρίζα Ντεκάστρο- Πάνος Βαλαβάνης, εκδ. Πορφύρα, 105 σελ. Αθήνα 2017 (1οη έκδοση). ISBN: 9786188175174

Δώδεκα χρόνια μετά από την πρώτη του εμφάνιση στα ράφια (1η έκδοση: 1995), το βιβλίο του Καθηγητή Κλασικής Αρχαιολογίας Πάνου Βαλαβάνη επανακυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πορφύρα.

Σε αυτό το διαχρονικής αξίας βιβλίο, ο ακαδημαϊκός και συγγραφέας αφηγείται μια φανταστική περιπέτεια που θα μπορούσε όμως κάλλιστα να είναι πέρα για πέρα αληθινή. Μέσα από αυτή «ζωντανεύει» η ιστορία της Ελλάδας – από την Παλαιολιθική εποχή μέχρι και το σήμερα. Αφορμή γι’ αυτό το οδοιπορικό, ένας παράξενος λόφος. Δημιουργήθηκε από 8.000 χρόνια ζωής, κρατώντας επτασφράγιστα τα μυστικά του, μέχρι που μια μέρα κίνησε την περιέργεια ενός νεαρού αρχαιολόγου…

«Ο λόφος με τα κρυμμένα μυστικά» εκτός από ένα βιβλίο γνώσης –με επιστημονική σφραγίδα, μα δίχως ίχνος ξύλινου διδακτισμού–, είναι και ένα εξαιρετικό εργαλείο δημιουργικής απασχόλησης. Στο δεύτερο μέρος του, τα παιδιά θα βρουν ασκήσεις, προτάσεις για θεατρικό παιχνίδι και ομαδικές δραστηριότητες, καθώς και ευφάνταστες κατασκευές.

Το βιβλίο κυκλοφορεί και στα αγγλικά με τον τίτλο «The hill of the hidden secrets: The chronicle of an imaginary excavation» και μετάφραση της Γεωργίας Κοφινά.

Βιογραφικό συγγραφέα

Ο Πάνος Βαλαβάνης γεννήθηκε το 1954 και σπούδασε Κλασική Αρχαιολογία στα Πανεπιστήμια Αθηνών και Würzburg της Γερμανίας. Από το 1980 εργάζεται στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, όπου από το 2005 είναι Καθηγητής στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας. Τα δώδεκα βιβλία και οι περισσότερες από τις μελέτες του αναφέρονται στην αρχαία ελληνική κεραμική και εικονογραφία, στην αρχιτεκτονική και την τοπογραφία της Αθήνας, στον αρχαίο αθλητισμό και τα πανελλήνια ιερά, καθώς και στην αρχαία ελληνική τεχνολογία. Έχει λάβει μέρος σε πολλά ελληνικά και διεθνή συνέδρια και έχει δώσει διαλέξεις σε Πανεπιστήμια και Μουσεία στην Ευρώπη, την Αμερική και την Άπω Ανατολή. Είναι συγγραφέας πολλών αρχαιολογικών οδηγών και βιβλίων για το ευρύ κοινό, με ιδιαίτερη έμφαση σε αρχαιολογικά βιβλία για μαθητές, τα περισσότερα από τα οποία έχουν μεταφραστεί σε ξένες γλώσσες.