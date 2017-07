Πιλοτικό πρόγραμμα συντήρησης στη «Βυθισμένη Πολιτεία»

Θεωρητικά μαθήματα που αφορούν σε μεθόδους για την επιτόπου συντήρηση ενάλιων αρχαιολογικών οικοδομημάτων, για την αντιμετώπιση προβλημάτων βιοδιάβρωσης και αποδόμησης και για την τεκμηρίωση, αποκατάσταση και συντήρηση της Ενάλιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς (πρόγραμμα BLUEMED), πραγματοποιήθηκαν στις 3-4 Ιουλίου 2017 στην Ιταλική Αρχαιολογική Σχολή. Είχε προηγηθεί υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας για το πιλοτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Workshop In situ conservation of underwater archaeological sites: methods and case studies – Αθήνα και Επίδαυρος 3-7 Ιουλίου 2017» μεταξύ της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων (ΕΕΑ) και της Direttore del Nucleo per gli Interventi di Archeologia Subacquea στη Ρώμη, για τη διενέργεια συντήρησης σε ένα περιορισμένο τμήμα της βυθισμένης ρωμαϊκής έπαυλης της αρχαίας Επιδαύρου.

Τη διεύθυνση του πιλοτικού εκπαιδευτικού προγράμματος είχε από την ελληνική πλευρά η Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων διά της Προϊσταμένης δρος Αγγελικής Γ. Σίμωσι, ενώ το συντονισμό επιτόπου η καταδυόμενη αρχαιολόγος της ΕΕΑ, δρ Π. Γαλιατσάτου. Από την ιταλική πλευρά οι δραστηριότητες συντονίστηκαν από την καταδυόμενη αρχαιολόγο δρα Barbara Davidde, Διευθύντρια του Nucleo per gli Interventi di Archeologia Subacquea του ISCR.

Αρχικά έγινε μία θεωρητική εκπαίδευση σχετικά με τα ηλεκτρικά εργαλεία συντήρησης από ιταλικής πλευράς και στη συνέχεια κατάδυση προς εφαρμογή των μεθόδων αυτών. Οι πρακτικές εργασίες έλαβαν χώρα στις 5-7 Ιουλίου 2017 στον ενάλιο αρχαιολογικό χώρο της «Βυθισμένης Πολιτείας» της Παλαιάς Επιδαύρου.

Το πρόγραμμα διεξήχθη στο πλαίσιο του BLUEMED, ενός πρωτοποριακού ευρωπαϊκού προγράμματος στο οποίο συμμετέχει για πρώτη φορά η Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων μαζί με άλλες χώρες της Μεσογείου, όπως η Κύπρος, η Κροατία, η Ιταλία και η Ισπανία. Σε όλη τη διάρκεια των εργασιών συμμετείχε καταδυόμενη βιολόγος από ιταλικής πλευράς, η οποία μελέτησε τους θαλάσσιους οργανισμούς που προκαλούν βλάβες στις ενάλιες αρχαιότητες.