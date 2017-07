Οι Νεάντερταλ έκαναν τον οδοντίατρο χρησιμοποιώντας οδοντογλυφίδες

Μια σειρά από πολλαπλές εγκοπές που εντοπίστηκαν πάνω στα δόντια ενός Νεάντερταλ, ο οποίος ζούσε στην Κροατία προ 130.000 ετών, καθώς και άλλες ενδείξεις επεμβάσεων στα δόντια του με κάποιο μυτερό αντικείμενο οδήγησαν τους επιστήμονες στο συμπέρασμα ότι τα «ξαδέρφια» μας ασκούσαν ένα είδος προϊστορικής οδοντιατρικής.

Οι Αμερικανοί και Κροάτες ερευνητές, με επικεφαλής τον καθηγητή ανθρωπολογίας Ντέηβιντ Φράγιερ του Πανεπιστημίου του Κάνσας, έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό της Διεθνούς΄Ενωσης Παλαιοοδοντολογίας (Bulletin of the International Association of Paleodontology).

Τα δόντια του Νεάντερταλ είχαν βρεθεί στην περιοχή Κράπινα της Κροατίας στις αρχές του 20ού αιώνα, αλλά μόλις τώρα αναλύθηκαν εξονυχιστικά με σύγχρονες μεθόδους.

Η εξέταση αποκάλυψε ότι ένας γομφίος (τραπεζίτης) και ένας προγόμφιος είχαν μετακινηθεί από τις φυσιολογικές θέσεις τους και, παράλληλα, φαίνονταν κάποιες εγκοπές που είχαν γίνει σκόπιμα ανάμεσα στα δόντια.

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι ο ίδιος ο Νεάντερταλ ή κάποιος άλλος (ο «οδοντίατρος») έσπρωχνε κάτι σαν οδοντογλυφίδα μέσα στο στόμα του, πιθανώς ένα μικρό οστό ή κλαράκι, για να θεραπεύσει κάποιο πρόβλημα ή πόνο στα δόντια του.

Στο παρελθόν, έχουν βρεθεί ενδείξεις ότι πολύ παλαιότερα, ήδη πριν από 1,8 εκατομμύρια χρόνια, ο «επιδέξιος» πρόγονος του ανθρώπου (Homo habilis) χρησιμοποιούσε οδοντογλυφίδες στο στόμα του. Αν και η «εφεύρεση» της οδοντιατρικής χάνεται στα βάθη της ιστορίας ή της προϊστορίας, είναι σίγουρα μια πολύ παλιά υπόθεση.

Για την επιστημονική δημοσίευση πατήστε εδώ.