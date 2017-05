«Ερευνώντας τα περίχωρα της προϊστορικής πόλης του Ακρωτηρίου Θήρας. Ένα πλούσιο ΥΚ Ι/ΥΜΙ Α κτιριακό συγκρότημα στη θέση Ραός» («Investigating the outskirts of the prehistoric town at Akrotiri, Thera. Α rich LC I/LM IA building complex at the site of Raos») είναι ο τίτλος διάλεξης που θα δώσει η επίτιμη διευθύντρια του Υπουργείου Πολιτισμού, Μαρίζα Μαρθάρη, την Παρασκευή 12 Μαΐου 2017, και ώρα 18:30, στο πλαίσιο του Μινωικού Σεμιναρίου.

«Η θέση Ραός βρίσκεται στη νότια πλευρά της θηραϊκής Kαλντέρας, από όπου η θέα προς τις Καμένες, τη Θηρασία και τη βόρεια Σαντορίνη είναι εξαιρετική. Οι ανασκαφές εκεί, κυρίως κατά τα έτη 2009-2012, έφεραν στο φως ένα σημαντικό Υστεροκυκλαδικό Ι κτιριακό συγκρότημα, που περιλαμβάνει κατοικία, ευρύχωρη αυλή με ισχυρό λιθόκτιστο περίβολο και βοηθητικό κτίσμα προσκολλημένο στον περίβολο. Το συγκρότημα βρισκόταν στα προάστια της Υστεροκυκλαδικής Ι πόλης του Ακρωτηρίου, σε απόσταση μικρότερη του 1 χλμ. από αυτήν και επάνω στη φυσική οδό που οδηγεί στην ενδοχώρα της χερσονήσου του Ακρωτηρίου, όπου υπάρχουν εκτεταμένες εκτάσεις καλλιεργήσιμης γης» αναφέρει σχετικά με το θέμα της διάλεξής της η κα Μαρθάρη.

«Παρά την κακή κατάσταση διατήρησης του συγκροτήματος για τα θηραϊκά δεδομένα, τα στοιχεία δείχνουν ότι η διώροφη κατοικία πρέπει να ήταν αρκετά εντυπωσιακή. Τα κινητά ευρήματα είναι πλούσια, συμπεριλαμβανομένων χρυσών κοσμημάτων, μολύβδινων βαρών, χάλκινων σκευών και εργαλείων, λίθινων αγγείων από οφείτη και εισηγμένης μινωικής λεπτότεχνης κεραμικής. Το πιο απροσδόκητο εύρημα αποτελεί, ωστόσο, εντυπωσιακή τοιχογραφία με κύριο θέμα τα ερυθρά άνθη κρίνων. Η τοιχογραφία κοσμούσε έναν χώρο που διαχωριζόταν με πολύθυρο από πλακόστρωτο διάδρομο.

»H κατοικία μπορεί να συγκριθεί με τα πλέον σημαντικά κτίρια της πόλης του Ακρωτηρίου όσον αφορά στην εκλεπτυσμένη αρχιτεκτονική μορφή, τον τοιχογραφικό διάκοσμο και τα αξιόλογα κινητά ευρήματα. Η μεγάλη, όμως, αυλή παραπέμπει στις εγκαταστάσεις της θηραϊκής υπαίθρου. Επομένως, στο ήδη περίπλοκο οικιστικό σχήμα της προεκρηξιακής Θήρας, που περιελάμβανε μεμονωμένες αγροικίες και αγροτικούς οικισμούς, προστέθηκε μια πολυτελής “έπαυλη”. Αυτό φέρνει τη Θήρα ακόμη πιο κοντά στην Κρήτη από ό,τι τις υπόλοιπες Κυκλάδες» καταλήγει η κα Μαρθάρη.

Η διάλεξη, που θα δοθεί στα αγγλικά, θα πραγματοποιηθεί στο κτίριο της Αρχαιολογικής Εταιρείας (Πανεπιστημίου 22, Αθήνα).

Το Σεμινάριο Μινωικής Αρχαιολογίας διοργανώνουν οι: Έφη Σαπουνά-Σακελλαράκη, Λευτέρης Πλάτωνας, Γιάννης Παπαδάτος και Colin Macdonald.