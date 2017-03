«Reconsidering the Middle Minoan Pottery at Phylakopi in Melos» («Επανεξέταση της μινωικής κεραμικής από τη Φυλακωπή της Μήλου») είναι ο τίτλος διάλεξης που θα δώσει ο δρ J.A. MacGillivray (Ανασκαφές Παλαικάστρου, Βρετανική Σχολή Αθηνών) την Τρίτη 28 Μαρτίου 2017, και ώρα 19:00, στο κτήριο της Εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας (Πανεπιστημίου 22, Αθήνα).

«Η πρόσφατη επανεξέταση του υλικού των ανασκαφών της Βρετανικής Σχολής στη Φυλακωπή κατά την περίοδο 1896-9, το οποίο φυλάσσεται στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, αποκάλυψε αρκετά αδημοσίευτα παραδείγματα Μεσομινωικής κεραμικής που συμπληρώνουν τις προηγούμενες δημοσιευμένες μελέτες» αναφέρει σχετικά με το θέμα της διάλεξής του ο δρ MacGillivray.

«Το νέο σύνολο των 123 καταγραμμένων δειγμάτων Μεσομινωικής κεραμικής, κυρίως πολύχρωμης γραπτής Καμαραϊκής, αλλά και δειγμάτων από λιγότερο καλά γνωστές κεραμικές κατηγορίες που ποικίλλουν ως προς την υφή του πηλού και την τεχνοτροπία της διακόσμησης, παρουσιάζονται λεπτομερώς μέσα από καινούριες φωτογραφίες και σχέδια. Επισημαίνονται τόσο οι θέσεις της Κρήτης από όπου αυτά προέρχονται όσο και η σημασία τους: αποτελούσαν αντικείμενο συναλλαγής, τα προμηθεύονταν για τις μοναδικές ιδιότητες και τη σπουδαιότητά τους ή θα μπορούσε η αφθονία των ΜΜ ΙΙ λεπτότεχνων κεραμικών ειδών κατά την πρώιμη Δεύτερη Πόλη της Φυλακωπής να υποδηλώνει την παρουσία Κρητών που εργάζονταν σε οικοδομικά έργα εκεί, όπως στο Harageh της Αιγύπτου και, εάν ισχύει το δεύτερο, σε ποια έργα;» καταλήγει ο δρ MacGillivray.

Η διάλεξη πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Κυκλαδικού Σεμιναρίου της Αρχαιολογικής Εταιρείας που διοργανώνει η Μαρίζα Μαρθάρη.