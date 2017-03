Πρώτη θέση για το ToposText

Την πρώτη θέση στην κατηγορία της καλύτερης ψηφιακής εφαρμογής για το ευρύ κοινό (Best Use of Digital Humanities for Public Engagement) κατέλαβε η ιστοσελίδα και εφαρμογή ToposText στα διεθνή βραβεία «Digital Humanities Awards 2016», όπως ανακοίνωσε το Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη.

Πρόκειται για την πρωτοποριακή ιστοσελίδα και εφαρμογή που διατίθεται δωρεάν σε όλους τους χρήστες και η οποία συνδέει τις αρχαίες πηγές με τον γεωγραφικό χώρο στον οποίο αναφέρονται μέσα από έναν διαδραστικό χάρτη. Περιλαμβάνει πληροφορίες για περισσότερες από 5.350 αρχαίες τοποθεσίες, σύγχρονα μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους, καθώς και ευρετήριο με χιλιάδες τόπους και κύρια ονόματα από τις πηγές.

Μέσω του θεσμού των «Digital Humanities Awards» βραβεύονται ψηφιακές εφαρμογές, οι οποίες σχετίζονται με τις ανθρωπιστικές επιστήμες, ενώ η ανάδειξη των νικητών γίνεται αποκλειστικά μέσω ανοιχτής ψηφοφορίας του κοινού. Η διάκριση αυτή αποτελεί μια αναγνώριση της προσπάθειας των δημιουργών από το διεθνές κοινό, καθώς διαγωνίζονται ψηφιακά μέσα υψηλότατου επιπέδου από πολύ σημαντικούς φορείς του εξωτερικού.

Εμπνευστής του ToposText είναι ο Brady Kiesling, αρχαιολόγος-ιστορικός, πρώην μέλος της διπλωματικής αποστολής των ΗΠΑ και μέλος της Αμερικανικής Σχολής Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα. Την υλοποίηση ανέλαβε η εταιρεία λογισμικού Pavla A.E. Αρωγός σε κάθε στάδιο της προσπάθειας αυτής είναι το Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη. Η εγκατάσταση του ToposText γίνεται μέσω του ιστότοπου https://topostext.org/