«Αποκλίνουσες ταφές και επικίνδυνοι νεκροί στην Αρχαία Αθήνα» («Deviant Burial and the Dangerous Dead in Ancient Athens») είναι ο τίτλος διάλεξης που θα δώσει η Maria A. Liston (University of Waterloo, ON, Καναδάς) την Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 19:00 στο Σουηδικό Ινστιτούτο Αθηνών (Μητσαίων 9, σταθμός μετρό Ακρόπολη).

«Κατά τους ιστορικούς χρόνους, οι αρχαίοι Έλληνες απέδιδαν μεγάλη σημασία στην ταφή των νεκρών» αναφέρει η Maria A. Liston, σχετικά με το θέμα της διάλεξής της. «Οι άταφοι νεκροί θεωρούνταν ότι περιφέρονταν στη γη μη μπορώντας να εισέλθουν στο βασίλειο των νεκρών, τον Άδη. Ορισμένες δε κατηγορίες νεκρών αντιμετωπίζονταν ως δυνητικά πιο επικίνδυνες για τους ζωντανούς και απαιτούσαν ιδιαίτερη ταφική μεταχείριση. Σε αυτές συμπεριλαμβάνονταν άνθρωποι που έχασαν πρόωρα τη ζωή τους, θύματα δολοφονίας και πιθανότατα κάποιοι που προκαλούσαν τρόμο εν ζωή, όπως οι παραμορφωμένοι ή ανάπηροι.

»Αρχαιολογικά στοιχεία από την Αρχαία Αγορά της Αθήνας υποδηλώνουν ότι αυτές οι πεποιθήσεις αντικατοπτρίζονται σε πρακτικές που έχουν τις ρίζες τους στην εποχή του Χαλκού και τους πρώιμους γεωμετρικούς χρόνους. Οι αποκλίνουσες ταφές της Αγοράς μπορούν να ρίξουν φως σ’ εκείνους που θεωρούνταν επικίνδυνοι ή ασυνήθιστοι νεκροί, και στον τρόπο με τον οποίο οι ζωντανοί τους μεταχειρίστηκαν τη στιγμή του θανάτου τους. Οι λόγοι για την μη κανονική εναπόθεσή τους ποικίλλουν και σε ορισμένες περιπτώσεις παραμένουν μυστήριο. Οι ταφές αυτές καταδεικνύουν ότι η έννοια του «επικίνδυνου νεκρού» ήταν μια διακριτή κατηγορία στην προϊστορική Αθήνα, ενώ μέσα από το χαρακτήρα της ταφικής τους εναπόθεσης καταβάλλονταν ιδιαίτερες προσπάθειες για να μειωθεί η απειλή που αυτοί συνιστούσαν για τους ζωντανούς».

Η διάλεξη, που θα δοθεί στα αγγλικά, πραγματοποιείται στο πλαίσιο των «Αιγαιακών Διαλέξεων» που διοργανώνουν ο «Αιγεύς – Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας» και το Σουηδικό Ινστιτούτο Αθηνών.