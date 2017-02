Κώστας Καμπουράκης, Κατανοώντας την εξέλιξη, μτφρ. Μιχάλης Μακρόπουλος, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2017, σελ. 384. ISBN 978-960-524-318-0

Για την εξελικτική θεωρία έχουν εκδοθεί εξαιρετικά βιβλία, στα οποία παρατίθενται στέρεα επιχειρήματα και στοιχεία που δείχνουν όχι μόνον ότι η εξέλιξη έχει καθορίσει τη μορφή της ζωής στον πλανήτη μας, αλλά και ότι συνιστά την καλύτερη μέχρι τώρα επιστημονική εξήγηση για την προέλευση κάθε βιολογικού φαινομένου. Τότε λοιπόν, γιατί μαίνονται οι δημόσιες διαμάχες σχετικά με την εξέλιξη;

Ο Κώστας Καμπουράκης υποστηρίζει πως η ιδέα της εξέλιξης αντίκειται ψυχολογικά στη διαίσθησή μας, συνεπώς δεν μπορούν εύκολα να την κατανοήσουν όλοι οι άνθρωποι. Επιπλέον, επισημαίνει ότι η εξελικτική θεωρία, όπως και κάθε επιστημονική θεωρία, είναι ένα μέσο για να καταλάβουμε τον φυσικό κόσμο, ότι υπόκειται στον επιστημονικό έλεγχο και ότι είναι λάθος να την υιοθετούμε δογματικά.

Στο βιβλίο αναπτύσσονται όλες οι πτυχές της εξελικτικής θεωρίας, και ιδίως εκείνες που μας ξενίζουν, αναλύονται τα εννοιολογικά εμπόδια που δυσκολεύουν την κατανόησή της και εξετάζονται διεξοδικά οι σχέσεις της με τη θρησκεία. Όπως τονίζει ο συγγραφέας, η ανθρώπινη ζωή δεν έχει κανέναν εγγενή σκοπό και η κατανόηση της εξελικτικής θεωρίας μπορεί να μας ελευθερώσει από τη μοιρολατρία και να μας επιτρέψει να καταλάβουμε τον φυσικό κόσμο γύρω μας. Κατόπιν μπορούμε να δώσουμε νόημα στη ζωή μας, μέσω της θρησκείας, της φιλοσοφίας, της τέχνης ή όπως αλλιώς θέλουμε.

Ο Κώστας Καμπουράκης είναι ερευνητής στο Πανεπιστήμιο της Γενεύης (Τμήμα Βιολογίας και Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών), διευθυντής του επιστημονικού περιοδικού Science & Education και της εκδοτικής σειράς Science: Philosophy, History and Education των εκδόσεων Springer. Εκτός από το Κατανοώντας την εξέλιξη, έχει γράψει το βιβλίο Making Sense of Genes (Cambridge University Press, 2017) και έχει επιμεληθεί τα βιβλία Newton’s Apple and Other Myths about Science (Harvard University Press, 2015) και The Philosophy of Biology: A Companion for Educators (Springer, 2013).