Φινλανδοί αρχιτέκτονες… με το βλέμμα στην Ελλάδα

Έκθεση με τίτλο «Φινλανδοί αρχιτέκτονες. Mε το βλέμμα στην Ελλάδα» διοργανώνουν το Ελληνικό Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής, σε συνεργασία με το Φινλανδικό Ινστιτούτο στην Αθήνα. Η έκθεση εγκαινιάζεται σήμερα, Πέμπτη 12 Ιανουαρίου 2017, στις 18:30, στο Μουσείο Μπενάκη της οδού Πειραιώς και θα διαρκέσει ως τις 12 Φεβρουαρίου 2017.

Η Φινλανδία του βορρά και η Ελλάδα του νότου μοιάζει να είναι μακριά αλλά είναι ωστόσο κοντά, ή τουλάχιστον πολύ πιο κοντά από όσο φαντάζεται κανείς με την πρώτη ματιά. Τα ταξίδια, κυρίως εκείνα των Φιλανδών του 19ου και του 20ού αιώνα, ανέδειξαν τη σχέση αυτή ως σχέση με την αρχαιότητα και σε ένα μικρότερο βαθμό με τον τόπο και τη νεότερη αρχιτεκτονική του.

Η έκθεση αποτελείται από πίνακες με σχέδια και φωτογραφίες Φινλανδών αρχιτεκτόνων [G.T.C. Chiewitz (1815-1862), Jacob Ahrenberg (1847-1914), Usko Nyström (1861-1925), Hilding Ekelund (1893-1984) και Alvar Aalto (1898-1976)] από την Ελλάδα. Επιπλέον παρουσιάζεται μια επιλογή από κείμενά τους.

Όλοι οι παραπάνω αρχιτέκτονες ταξίδεψαν στην Ελλάδα με σκοπό να μελετήσουν από κοντά τα επιτεύγματα της κλασικής αρχιτεκτονικής, την οποία χρησιμοποίησαν ως πρότυπο στα δικά τους έργα.

Φινλανδία – Ελλάδα

Στο πλαίσιο της έκθεσης, θα παρουσιαστεί το Σάββατο 14 Ιανουαρίου 2017, στις 11:00, συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με τίτλο «Φινλανδία – Ελλάδα. Ο τόπος και η αρχιτεκτονική του (Finland – Greece. Place and Architecture)».

Ομιλητές:

—Μαρία Μαρτζούκου (φιλόλογος, Φινλανδικό Ινστιτούτο): «Φινλανδοί περιηγητές στην Ελλάδα».

—Δρ Jari Pakkanen (Διευθυντής Φινλανδικού Ινστιτούτου): «Why Finnish architects traveled to Greece in the 19th century?».

—Δρ Timo Tuomi (Διευθυντής του Μουσείου της πόλης του Espoo): «Greek origins: Eero Saarinens modernist ambition for new architecture»

—Παναγιώτης Τουρνικιώτης (Καθηγητής ΕΜΠ): «Alvar Aalto».