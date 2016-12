Aegyptiaca Project: Διεθνές Συμπόσιο

Στην Πρώιμη Εποχή του Σιδήρου η Ανατολική Μεσόγειος μετατρέπεται σταδιακά σε ένα πολύπλοκο πεδίο ποικίλων εμπορικών δικτύων και πολιτισμικών επαφών, με την εντατικοποίηση της επικοινωνίας διαφορετικών πληθυσμιακών ομάδων και τη συνεπακόλουθη διακίνηση αγαθών, μοτίβων, συμβόλων και ιδεών. Ισχυρή ένδειξη για την πολιτισμική αυτή ώσμωση αποτελεί η αθρόα διάχυση, τόσο στον Αιγαιακό χώρο και την ηπειρωτική Ελλάδα, όσο και στην ευρύτερη μεσογειακή λεκάνη, αιγυπτιακών και αιγυπτιαζόντων αντικειμένων, τα οποία στη διεθνή βιβλιογραφία αποδίδονται ως Αιγυπτιακά.

Η πλειονότητα των αιγυπτιακών και αιγυπτιαζόντων αντικειμένων αποτελείται από ειδώλια, περίαπτα, σκαραβαίους και ποικίλα αγγεία από φαγεντιανή καθώς και χάλκινα αγαλματίδια θεοτήτων. Παράλληλα με την εισαγωγή αυθεντικών αιγυπτιακών τεχνέργων, από τα τέλη του 8ου αι. π.Χ. ξεκινά η παραγωγή τοπικών απομιμήσεων (σκαραβαίοι, αγγεία, περίαπτα και ειδώλια) σε ένα ή περισσότερα εργαστήρια φαγεντιανής στην ανατολική Ελλάδα –πιθανότατα στη Ρόδο– που γνώρισε ιδιαίτερη άνθιση έως τα μέσα του 6ου αι. π.Χ. Παράλληλα από τις αρχές του 6ου αι. π.Χ. λειτουργούσε εργαστήριο για στην κατασκευή σκαραβαίων στη Ναύκρατη, πιθανά με τη συμμετοχή Ελλήνων και Αιγύπτιων τεχνιτών.

Το Διεθνές Συμπόσιο Aegyptiaca Project: the Symposium – Religion, Politics and Culture in the Mediterranean from the 8th to 6th c. BC αποτελεί προϊόν ενός πολυετούς, διεθνούς ερευνητικού προγράμματος υπό την αιγίδα των Πανεπιστημίων Αιγαίου (Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών: η Αιγυπτιολογική Ομάδα Έρευνας και το Εργαστήριο για τον Αρχαίο Κόσμο της Ανατολικής Μεσογείου, υπό τη διεύθυνση του Αν. Καθ. Αιγυπτολογίας, Παναγιώτη Η.Μ. Κουσούλη), Βόννης (καθ. Ludwig Morenz, Ινστιτούτο Αιγυπτιολογίας) και Θεσσαλίας (Αν. Καθ. Δημήτριος Παλαιοθόδωρος, Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας), με τη συμμετοχή καταξιωμένων επιστημόνων από την Ελλάδα, την Αγγλία, την Πορτογαλία, το Ισραήλ, τη Γερμανία και τη Γαλλία. Στόχος του συνεδρίου είναι η παρουσίαση και επαναξιολόγηση όλων των πρόσφατων αρχαιολογικών δεδομένων για τις Ελληνο-αιγυπτιακές διαδράσεις κατά την Αρχαϊκή περίοδο.

Το Συμπόσιο θα πραγματοποιηθεί στο Κατάλυμα της Ισπανίας, στην Παλαιά Πόλη της Ρόδου, από τις 15 έως τις 17 Δεκεμβρίου 2016.

Πληροφορίες

Ιστοσελίδα: http://aegeanegyptology.gr/conferences/aegyptiaca-symposium-2016/

Email: egyptology@aegean.gr. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 22410 99341, 6944 945907.